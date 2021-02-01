حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة اسرائيلية فوق لبنان وإسرائيل تؤكد "سقوطها"

أعلن حزب الله الاثنين إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوب البلاد، موضحاً أنها باتت في عهدة مقاتليه، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وأفاد حزب الله في بيان أنه أسقط "صباح اليوم الاثنين.. طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا".

وبثّ الاعلام الحربي المركزي لاحقاً صوراً ومقاطع فيديو تظهر الطائرة المزودة كاميرا والتي قال إنها من نوع "ماتريس - 100" و"معدلة اسرائيلياً".

وبعيد ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية"، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد أنه "لا خشية من تسرّب للمعلومات".

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حال حرب. وشهد لبنان في 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

ويعلن الطرفان بين الحين والآخر اسقاط طائرات مسيّرة.