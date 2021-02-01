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مصر تفتح معبر رفح لمدة أربعة أيام

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.02.2021 11:40
من الأرشيف (من الأرشيف)

فتحت السلطات المصرية، الاثنين، معبر رفح البري في جنوب قطاع غزة، أمام حركة المسافرين في الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة (بإدارة حركة حماس)، في تصريح: "بدأت حافلات المسافرين بمغادرة غزة عبر معبر رفح، في اليوم الأول لفتحه في الاتجاهين".

ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر لمدة أربعة أيام (من الاثنين حتى الخميس المقبل)، وفق الوزارة.

ومنذ بدء أزمة جائحة، كورونا في مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات المصرية، بالتوافق مع حركة حماس، إغلاق المعبر، لكنها تفتحه بين الفينة والأخرى، لمرور الحالات الإنسانية.

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