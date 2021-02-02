الآلاف يتظاهرون في مدن عربية بإسرائيل احتجاجاً على "عنف الشرطة"

تظاهر الآلاف في مدن عربية بإسرائيل، احتجاجا على ما وصفوه بأنه "عنف الشرطة" بعد قتلها طالبا وإصابتها طبيبا عن طريق الخطأ في طمرة (شمال).

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الآلاف تظاهروا في طمرة والناصرة وأم الفحم والطيرة، وأغلقوا طرقا رئيسية.

وفي الناصرة، ردد محتجون في التظاهرة التي شارك فيها أعضاء كنيست (برلمان) عرب هتافات، بينها "يا حكومة ويا بوليس الدم العربي مش رخيص"، و"وحدة وحدة وطنية ضد الشرطة الفاشية"، و"ما بنهاب وما بنهاب والشرطة أم الإرهاب".

واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين في المدينة، واعتقلت عناصر الشرطة شابين اثنين، حسب المصدر ذاته.

وفي طمرة، التي تشهد حدادا عاما وإضرابا، واصل المئات احتجاجهم، وأغلقوا الطريق السريع، وأشعلوا إطارات السيارات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومساء الإثنين، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار داخل حي سكني بالمدينة، ردا على إطلاق ملثمين النار على أحد المنازل ما أدى إلى مقتل مشتبه به وإصابة آخر، إضافة إلى مقتل طالب جامعي وإصابة طبيب برصاص الشرطة عن طريق "الخطأ".

والطالب القتيل، هو أحمد حجازي (22 عاما)، فيما يُدعى الطبيب المصاب محمد عرموش (31 عام) وتم نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا (شمال) لتلقي العلاج، وفق الصحيفة.

ويعاني المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، من ازدياد معدلات العنف والجريمة، في السنوات الأخيرة.

ويقول قادة المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس عن "جمع السلاح غير المرخص، واعتقال العصابات الإجرامية".