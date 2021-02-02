دون تسميته.. واشنطن تدين إرهاب ي ب ك/بي كا كا في الشمال السوري

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مدن أعزاز والباب وعفرين، في شمال سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في بيان الاثنين، أن "واشنطن تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدن الباب وأعزاز وعفرين، التي راح ضحيتها 20 مدنيا بينهم أطفال".

وتقدم برايس بالعزاء إلى ذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب عن قلق واشنطن من ازدياد عدد الهجمات الإرهابية في الشمال السوري مؤخرا، داعيا إلى محاسبة الفاعلين.

وأضاف أن مثل هذه العمليات الإرهابية تهدد أمن الشعب السوري، وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تجنب ذكر اسم "ي ب ك/ بي كا كا" في بيانه.

وشهدت مدن أعزاز والباب وعفرين قبل يومين، سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 مدنيا وإصابة نحو 50 آخرين.

ويحتل التنظيم الإرهابي منطقتي منبج وتل رفعت، بريف محافظة حلب، ويستهدف باستمرار مناطق جرابلس وعفرين وأعزاز والباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.