الحريري في مصر لبحث أوضاع لبنان والمنطقة مع السيسي

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الأربعاء، إلى القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين واجراء محادثات تتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقال بيان لمكتب الحريري الإعلامي إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأضاف أنه سيجري مع المسؤولين في مصر محادثات تتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ويسعى الحريري في زيارته الخارجية إلى حشد الدعم لبيروت التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وفي العام 2017 التقى الحريري في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

والثلاثاء تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية من نظيره المصري، عبر سفير القاهرة لدى لبنان، تضمنت رغبة مصر بإعادة ترشيح أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية جديدة.

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.