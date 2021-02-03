مقتل أربعة جنود في انفجار لغم في وسط غرب تونس

قُتل أربعة جنود تونسيين الأربعاء في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة (وسط غرب) خلال عملية تمشيط، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وقال زكري: "قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع، وسقطوا شهداء".

وأوضح زكري أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود "تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية غالبا في هذه المنطقة"، من دون أن يقدم معلومات إضافية حول أعمارهم.

ولا تزال عمليات تمشيط القوات العسكرية متواصلة.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في بيان نشرته رئاسة الحكومة على حسابها على "فيسبوك" أن العملية "لن تثنينا عن مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره"، مؤكدا "أنّها تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات".

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر ويختبىء فيها جهاديون ينفذون بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي الى خلية "عقبة ابن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.

وشن هذا التنظيم في 2014 هجوما على عسكريين وقتل 15 جنديا، وتلت ذلك سلسلة اعتداءات في البلاد.