نظام بشار الأسد: غارة إسرائيلية على القنيطرة في جنوب سوريا

قال الإعلام السوري إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، الأربعاء، شنت إسرائيل الغارة في تمام الساعة 10.42 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وأسقطت معظم الصواريخ"، مشيرة إلى حصول أضرار ناجمة عن القصف.

ولم يصدر بيان رسمي من إسرائيل حول الهجوم حتى الساعة 23.33 ت.غ.

وتوجد في محافظة القنيطرة، مواقع عسكرية لجيش النظام السوري، ومواقع أخرى لجماعات إرهابية أجنبية تخضع لقيادة الحرس الثوري الإيراني.

ومن قبل زعم نظام الأسد أن إسرائيل شنت في 13 يناير/كانون ثان المنصرم غارة على دير الزور (شرق)، وغارة على جنوبي دمشق في 7 من الشهر نفسه، وثالثة على منطقة النبي هابيل بريف دمشق في 30 ديسمبر/كانون أول.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.