جنيف.. مرشحو رئاسة الحكومة بليبيا يوقعون تعهدا بإجراء الانتخابات

وقع مرشحو رئاسة الحكومة في ليبيا، الجمعة، على تعهد بالالتزام الكامل بنتائج التصويت وإجراء الانتخابات في أواخر العام الجاري.

ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة، نموذجا لتعهد أعدته البعثة الأممية، موقعا من المرشحين الأربعة لرئاسة الحكومة؛ فتحي باشاغا، وعبد الحميد دبيبه، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، ومحمد عبدالله الغويل.

وتضمن نموذج التعهد "الالتزام التام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والالتزام بنتائج التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي".

كما شمل النموذج أيضا "مراعاة المرشح في تشكيل الحكومة على معايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30 بالمائة‎ من المناصب القيادية".

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربعة والمرشحة للسلطة التنفيذية.

وقالت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، خلال جلسة افتتاح الجلسة، إن "مرشحي الحكومة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي".

في السياق ذاته، قال عضو بلجنة الحوار، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن جلسة اليوم تعتبر الجولة الأخيرة، بهدف التصويت على القائمة التي ستتولى السلطة التنفيذية.

وفق وقت سابق الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رسميا تسلم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، معربة عن تفاؤلها حيال "التنوع" في ترشيحات السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.