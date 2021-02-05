مسؤول يمني ينفي إنهاء الإمارات وجودها العسكري في بلاده

نفى مسؤول يمني، الجمعة، إنهاء الإمارات تواجدها العسكري في بلاده، مطالبا أبو ظبي بـ"وقف تسليح المليشيات في الجنوب".

جاء ذلك في تغريدة لوكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية محمد قيزان، عبر "تويتر"، ردا على إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الخميس، أن بلاده أنهت تواجدها العسكري باليمن.

وقال قيزان: "العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام والجميع يعرف أنكم ما زلتم في ‎اليمن".

وأضاف: "اسحبوا جنودكم من ‎سقطرى (جنوب شرق)، ‎وبلحاف (في محافظة شبوة /جنوب)، ‎وميون (جزيرة /غرب)، وأوقفوا تسليح المليشيات".

وطالب قيزان، السلطات الإماراتية بدعم الشرعية والحكومة اليمنية بصدق.

والخميس، قال الوزير الإماراتي قرقاش، عبر تويتر، إن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد دقائق من قرار إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن، بإنهاء دعم بلاده للحرب اليمنية.

وعادة ما يوجه مسؤولون يمنيون اتهامات للإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن، والسيطرة على جنوبه من أجل التحكم بثرواته وبسط النفوذ على الموانئ الحيوية، وتسليح قوات موازية للحكومة الشرعية.

ومرارا تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات، مؤكدة أن تواجدها العسكري لدعم شرعية الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

والإمارات شريك في التحالف العسكري مع السعودية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة جماعة الحوثي.

وللعام السابع يشهد اليمن حربا، تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.