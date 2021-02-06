انطلاق التصويت لانتخاب مجلس "طرابلس" البلدي في ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، السبت، انطلاق التصويت لاختيار أعضاء مجلس "طرابلس المركز" البلدي.

وقالت اللجنة (حكومية)، في بيان مقتضب، إنه يحق لـ20.435 ألف ناخب، و13.305ناخبة، المشاركة في التصويت على أعضاء المجلس.

وتتنافس في الانتخابات 8 قوائم، تتكون كل قائمة من 10 مرشحين، 6 رئيسيين و4 احتياطيين (في حال استقالة أو وفاة أحد المرشحين الرئيسيين).

وأوضحت اللجنة، أن عملية التصويت ستجري في 37 مركزا للاقتراع، بمشاركة 243 مراقبا من 9 منظمات محلية مختلفة (لم تحددها).

وتختص اللجنة في الإشراف على انتخابات المجالس البلدية، حيث سبق لها الإشراف على عدة انتخابات في مصراتة والزاوية (غرب) وغات وتراغن وأوباري (جنوب).

ويبلغ عدد البلديات في ليبيا، 116، يقع بعضها تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وأخرى بمناطق نفوذ الانقلابي خليفة حفتر، حيث يحكمها عسكريون.