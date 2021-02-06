مصر تفرج عن مراسل "الجزيرة" محمود حسين المحتجز منذ 2016

أفرجت السلطات المصرية اليوم السبت عن مراسل شبكة "الجزيرة" الفضائية محمود حسين بعد احتجازه لأكثر من أربع سنوات، حسبما أعلن محامي أسرة الصحفي.

وقال المحامي جمال عيد إن حسين أفرج عنه من قسم للشرطة بعد ظهر اليوم، عقب أيام قليلة من قرار محكمة بالإفراج المشروط عنه على ذمة تحقيقات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة محظورة.

وأضاف المحامي أن حسين سيضطر إلى التردد على أقرب قسم شرطة مرتين أسبوعيا.

وأكدت ابنة حسين، الزهراء، أنباء الإفراج عنه عبر منشور على "فيسبوك"، وقالت إن والدها وصل إلى البيت. كما أوردت "الجزيرة" نبأ إطلاق سراحه.

واحتجز حسين، المصري الذي يعمل لصالح الشبكة الفضائية التي يقع مقرها في قطر، بمطار القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016 لدى وصوله قادما من الدوحة لقضاء عطلة مع عائلته، وفقا لـ"الجزيرة".