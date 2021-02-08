اجتماع مصري أردني عراقي لبحث "صراعات المنطقة"

بحثت مصر والأردن والعراق، الإثنين، تطورات القضية الفلسطينية، وسبل الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في اليمن وسوريا وليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، بالقاهرة، لبحث سبل "دفع أُطر التعاون الثلاثي وتعزيز العمل العربي المُشترك"، وفق وكالة الأنباء المصرية.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، قوله إن "الاجتماع الثلاثي يهدف إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا".

وأضاف حافظ أن "الوزاري الثلاثي شدد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها سوريا واليمن وليبيا، بهدف الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".

كما تطرقت المباحثات أيضا إلى "الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث، والتحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، ‏بمشاركة مختلف الفصائل بالقاهرة، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها الانتخابات الفلسطينية العامة، وفق إعلام مصري.

فيما يعقد وزراء الخارجية العرب، الإثنين، اجتماعا طارئا بالقاهرة، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة أبرزها القضية الفلسطينية، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقد اجتماع آلية التنسيق الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، للتباحث بشأن التحديات التي تواجه الدول الثلاث واستمرار التنسيق في إطار العمل المشترك بينها.

فيما انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، في أغسطس/آب الماضي، قمة ثلاثية بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد ثلاث قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس/آب 2020.