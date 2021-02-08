الخامسة في يومين.. تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الاثنين، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، هي الخامسة خلال يومين.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بيانا للتحالف قال فيه إن دفاعاته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "ميليشيات الحوثي" باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف أن "‏‎الميليشيا الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ويقصد بالأعيان المدنية، جميع الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، وفق القانون الدولي.

‏‎وشدد التحالف على أنه، سيتخذ الإجراءات اللازمة لتدمير القدرات النوعية الحوثية وفق القانون الدولي.

ولم يشر التحالف إلى موقع تدمير المسيرة الحوثية، فيما ‏لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر حتى الساعة 12:00.ت.غ.

والأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دعوة وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين إلى وقف فوري لهجماتها ضد السعودية والداخل اليمني، بوقت سابق الإثنين.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حربا، منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.