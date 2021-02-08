توزيع جلاءات الفصل الأول في مدارس منطقة نبع السلام شمال سوريا

تسلم طلاب المدارس في منطقة "نبع السلام" في شمال سوريا التي تحررت من التنظيمات الإرهابية، شهادات نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021.

وأفاد مدير التربية في مدينة تل أبيض سامر الحمدو، للأناضول الأحد، أن أجواء الأمن والسلام في المنطقة انعكست إيجابيا على العام الدراسي.

وأضاف أن المدارس في تل أبيض ورأس العين، وزعت الجلاءات (الشهادات) على طلابها بمناسبة انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي 2020 -2021، مشيرا إلى توزيع حقائب كهدايا للطلاب الذين نالوا درجات جيدة.

من جهة أخرى، نظمت جمعية "قطرة" للمساعدات الإنسانية (غير حكومية)، فعالية احتفالية بالمناسبة للطلاب في مدرسة أبو عبيدة عامر بن جراح الابتدائية.

يشار أن 28 ألف طالب يتلقون التعليم في 282 مدرسة في تل أبيض، و14 ألف طالب في 149 مدرسة برأس العين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.