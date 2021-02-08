نتنياهو أمام القضاء مجدداً قبل أسابيع من الانتخابات العامة

سيمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة في القدس اليوم الاثنين للرد رسمياً على تهم الفساد الموجهة إليه، قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة التي يأمل فيها الاستمرار في منصبه.

ووجهت اتهامات لنتنياهو العام الماضي بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوي في ثلاث قضايا منفصلة.



وفي الأشهر الأخيرة، نظم الإسرائيليون احتجاجات أسبوعية تطالبه بالاستقالة بسبب التهم الموجهة إليه وانتقاد استجابة حكومته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وهو متهم بقبول هدايا فخمة من أصدقاء أثرياء وعرض تقديم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام القوية مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته. وقد تأجلت جلسة الاستماع الأخيرة الشهر الماضي بسبب قيود الإغلاق على التجمعات العامة.



ويطالب القانون الإسرائيلي وزراء الحكومة بالاستقالة عند اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية، لكنه لا يتناول على وجه التحديد قضية رئيس الوزراء الذي صدر بحقه قرار اتهام.



من جانبه نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ورفض التهم الموجهة إليه وقال إنها حملة مدبرة من جهات إنفاذ قانون ووسائل إعلام متحيزة. ورفض التنحي عن السلطة واستخدم منصبه كمنبر متنمر ضد النقاد ونظام العدالة الجنائية.

في بداية محاكمته في مايو / آيار الماضي، كان نتنياهو محاطًا بمجموعة من حلفاء حزب الليكود بينما كان ينتقد وسائل الإعلام والشرطة والقضاة والمدعين العامين.



وقال إن المحاكمة تهدف إلى "عزل رئيس وزراء يميني قوي، وبالتالي إبعاد المعسكر القومي من قيادة البلاد لسنوات عديدة".



يشغل نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2009، وتمكن خلال العامين الماضيين من التمسك بالسلطة من خلال ثلاث انتخابات صاخبة متعثرة. انهار ائتلافه الحاكم الضعيف في ديسمبر /كانون أول، ويواجه الآن معركة كبيرة لإعادة انتخابه في الانتخابات البرلمانية في 23 مارس/آذار.



يأمل نتنياهو أن يخوض حملة لإخراج البلاد من الوباء من خلال واحدة من أنجح حملات التطعيم في العالم. ويتباهى بأنه حصل شخصيًا على ملايين الجرعات من كبار مصنعي الأدوية، ما سمح لإسرائيل بتلقيح أكثر من ثلث سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة. وهو يأمل في تطعيم جميع السكان البالغين بحلول أواخر مارس/آذار.



وتظهر استطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد ولكنه يكافح لتشكيل ائتلاف أغلبية من 61 مقعدًا في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. قد يكون هامش النصر ضيقاً للغاية، ما قد يسمح لحزب هامشي صغير بتقرير من سيرأس الحكومة المقبلة.