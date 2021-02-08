وزارة الخارجية الأمريكية تدعو الحوثي لوقف هجماته على السعودية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية على السعودية وداخل الأراضي اليمنية.

جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، بعد الإعلان عن شن الحوثي هجمات باتجاه السعودية وداخل اليمن.

وطالب البيان "الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية، والهجمات العسكرية داخل اليمن، التي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وأضاف: "بينما يتخذ الرئيس بايدن خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وتؤيد السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين".

كما حثت الولايات المتحدة "الحوثيين على الامتناع عن زعزعة الاستقرار، وإظهار الالتزام بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث لتحقيق السلام".

واختتمت الخارجية الأمريكية بالقول: "حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع"، حسب البيان ذاته.

ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا على بيان الخارجية الأمريكية حتى الساعة 7:20 ت.غ.

والأحد، أعلن تحالف السعودية الإمارات تدمير أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، فيما قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون بنيران صاروخ باليستي حوثي أطلق على مدينة مأرب اليمنية (شرق).

وبعد مرور أسبوعين على توليه المنصب، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة المتعلقة بالهجوم على اليمن، ووقف دعم بلاده للأعمال التي تؤدي إلى استمرار تلك الحرب.