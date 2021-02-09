البنتاغون يعلن أن قواته في سوريا ليست لحماية منابع النفط

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط وأن واجبها الوحيد هو مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، في تعديل للأهداف التي سبق أن حددها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جون كيربي للصحافيين الاثنين إن "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

وأضاف رداً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا إن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري "هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم داعش في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك".

ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأميركي في أي استغلال للنفط السوري.

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام. وتقع تحت سيطرة تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي الذي تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيله.

وفي العام 2020 تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" وقسد يتيح لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.

وكان ترامب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، إنه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".

ودفعت الإدارة الأميركية عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري، وأكد البنتاغون أن وجود قواته في المناطق النفطية في سوريا لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم داعش والسماح لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي بتمويل جهود إعادة الإعمار.