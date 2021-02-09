شخص يخترق قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي في النقب ويلوذ بالفرار

قال الجيش الإسرائيلي إن شخصا اقتحم قاعدة عسكرية لسلاح الجو، مساء الاثنين، وفرّ منها بعد تسلق السياج المحيط بالقاعدة.

وأشار الجيش، في بيان، الثلاثاء، إلى أن قوات من الجيش والشرطة تجري اعمال بحث عن المقتحم.

وقال في البيان الذي نشره على تويتر: "خلال الليل، تم تحديد مكان في القاعدة حيث تسلق المشتبه به سياجين من الأسلاك الشائكة، وسياج يبلغ ارتفاعه حوالي خمسة أمتار وغادر القاعدة".

والقاعدة هي "نيفاتيم"، في جنوب شرق النقب في جنوبي إسرائيل، التي يتواجد فيها سرب من طائرات "أف 35" (F 35) المتطورة.

وأضاف البيان "حددت قوات الجيش والشرطة المكان الذي فر منه المشتبه به، الذي اقتحم القاعدة الليلة الماضية".

واستدرك: "طوال الحادث، لم يكن هناك خطر على موظفي القاعدة ومنشآتها الأمنية".

وأشار الجيش إلى أنه "سيتم التحقيق في الحدث وسيتم استخلاص الدروس اللازمة منه".

ولم يدلِ البيان بمعلومات عن المقتحم، ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إنّه من سكان أحد التجمعات البدوية في جنوبي إسرائيل، واقتحم القاعدة بسيارة مدنية مسروقة.

وأضافت إن هذا الشخص، الذي لم تحدد هويته "ترك السيارة وهرب مشيا على الأقدام، ثم تسلق السياج المحيط بالقاعدة الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ولاذ بالفرار من القاعدة".

وقالت هيئة البث إن "طائرات مقاتلة حديثة من طراز "أف 35" تجثم على أرض هذه القاعدة".

ولم يوضح الجيش أو هيئة البث أسباب هذا الاقتحام.