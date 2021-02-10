الجزائر تنضم إلى الدول المرحبة بانتخاب سلطة انتقالية في ليبيا

أبدت الجزائر استعدادها للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الأربعاء، بين وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مع رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، وفق تغريدة للوزير الجزائري.

وقال بوقادوم: "سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا، وأكدت له استعدادنا للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".

وأضاف: "كما شددت على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق، وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية".

والسبت، رحبت الخارجية الجزائرية، في بيان، بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وأعربت عن "أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية نهاية العام الجاري".

والجمعة، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، قائمة ضمن 4 قوائم لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمت القائمة الفائزة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، ودبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وأمام دبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.