حماس تشيد بنتائج حوارات القاهرة مع فتح

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، أشاد فيه بنتائج حوار القاهرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، شدد هنية على أن نتائج حوارات القاهرة "ما كانت لتتحقق لولا دعم الرئيس وتوجيهاته لهذه الحوارات".

وأكد هنية، وفق الوكالة، مواقف حماس بـ"الاستمرار في الحوار وصولا لإنجاح إجراء عملية الانتخابات وإنهاء الانقسام".

بدورها، قالت حماس، في بيان إن هنية أكد، خلال الاتصال "على المضي سويًا ومعًا لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني".

وشدد هنية على "الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتعزيز العمل المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت الفصائل بيانها الختامي لحوارها المنعقد في القاهرة، تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاء القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وأن يصدر الرئيس عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.