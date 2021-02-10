وزير الخارجية العماني يصف مشاوراته مع تشاوش أوغلو بـالمثمرة

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأربعاء، إنه عقد جلسة مشاورات "مثمرة" مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب جلسة مباحثات بين الوزيرين، بالعاصمة العمانية مسقط.

وأضاف البوسعيدي: "عقدنا جلسة مشاورات إيجابية ومثمرة مع وزير الخارجية التركي، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية".

وتابع: "تطرق النقاش أيضا إلى عدد من قضايا المنطقة والعالم، وهناك تقارب في وجهات النظر، وتنسيق الجهود نحو إيجاد سبل لدعم جهود السلمية لمواجهة العديد من التحديات".

وأردف: "تبادلنا أيضًا الأفكار حول أنجع السبل لمكافحة فيروس كورونا، وهناك تعاون في هذا الإطار في سياق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء".

ومساء الثلاثاء، وصل وزير الخارجية التركي إلى سلطنة عمان قادما من الكويت، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا قطر، وتستمر حتى 11 فبراير/ شباط الجاري.