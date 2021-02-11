إسرائيل تسمح لقيادي فلسطيني بزيارة "البرغوثي" في سجنه

سمحت إسرائيل، لقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بزيارة عضو اللجنة المركزية للحركة، مروان البرغوثي في سجنه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل سمحت لعضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، حسين الشيخ، بزيارة البرغوثي.

وعادة لا تسمح إسرائيل لمسؤولين بزيارة البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لخمس مرات، في سجن إسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الزيارة ستتم اليوم الخميس.

ولم يصدر تأكيد عن الشيخ، أو سلطة السجون الإسرائيلية، بشأن هذه الزيارة.

وتأتي الزيارة في ظل التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في مايو/أيار، ويوليو/تموز المقبلين على التوالي.

وكان مقربون من البرغوثي، قد قالوا إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، وإن مقربيه يعتزمون خوض الانتخابات التشريعية بقائمة انتخابية منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة "فتح".

وسبق أن سمحت إسرائيل بزيارات مشابهة في العام 2006، عندما اعتزم البرغوثي خوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفصلة عن قائمة حركة "فتح"، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة.

وأعطى نجاح الحوار الفلسطيني بالقاهرة، الثلاثاء، أملا جديدا بإجراء الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما.