الأمم المتحدة تحذر من مصير قاتم لآلاف الأطفال في المخيمات في شمال سوريا

حث مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدول المعنية على إعادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال المشتبه بصلتهم بتنظيم داعش المتطرف، محذرا من أن العديد منهم يتحولون للتطرف في معسكرات الاعتقال حيث الأوضاع المزرية في سوريا والعراق.



وقال فلاديمير فورونكوف لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه بعد عامين تقريبًا من هزيمة المسلحين المتطرفين على الأرض "لا يزال هناك حوالي 27.500 طفل أجنبي" في مخيمات شمال شرق سوريا، بما في ذلك حوالي 8000 من حوالي 60 دولة غير العراق، مشيرا إلى أن 90 بالمئة منهم تحت سن 12 عاما.



أضاف فورونكوف إنه من المأساوي أن المجتمع الدولي لم يحرز "أي تقدم يذكر" في معالجة قضية هؤلاء الأطفال والنساء رغم أن "التحديات والمخاطر تزداد خطورة مع الإهمال، ويمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد ليس فقط في المنطقة ولكن على الصعيد العالمي".



ردد جيفري ديلورينتيس، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالإنابة، الذي تحدث نيابة عن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، دعوة فورونكوف لاتخاذ إجراء حيال الوضع. وقال إن بايدن ملتزم بالعمل مع التحالف الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة في عام 2014 لهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، "لضمان هزيمة هذه الجماعة الإرهابية على أساس دائم وشامل".

قال ديلورينتيس: "نشاهد بقلق النساء والأطفال الذين يعانون في المخيمات في ظروف مزرية مع قلة فرص الحصول على التعليم، مما يزيد من احتمالات تحولهم إلى التطرف".

وحذر من أن التهديد العالمي من متطرفي داعش "سيزداد إذا لم يقم المجتمع الدولي بإعادة مواطنيه".

وقال فورونكوف إن "الوضع الإنساني والأمني المتردي بالفعل في مراكز الاعتقال ومخيمات النزوح يزداد تدهوراً، خاصة في مخيم الهول" شمال شرق سوريا.