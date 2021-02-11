هجوم حوثي جديد ضد السعودية بعد ساعات من استهدافه مطار أبها

استهدف الحوثيون الموالون لإيران في اليمن الأجواء السعودية مجدداً بطائرة مسيّرة الخميس بعد ساعات من استهدافهم مطار أبها في جنوب المملكة في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في بيان.

وأطلق المتمردون الطائرة المسيّرة باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات التحالف السعودي الإماراتي دعما لقوات الحكومة المعترف بها تمكّنت من إسقاطها.

وقال التحالف في بيان أن الطائرة أطلقت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية".

ووقع الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد إثر هجوم للمتمردين الذين طالبتهم واشنطن الأسبوع الماضي بوقف هجماتهم هذه "فوراً".

وتتعرّض السعودية لهجمات متواصلة من المتمردين المدعومين من إيران، غريمة المملكة. وفي كانون الثاني/يناير الماضي دمّرت القوات السعودية "هدفا جويا معاديا" فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس "ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في هذا اليمن، في أول خطاب له حول السياسة الخارجية.

وشن الحوثيون هجوميهما بينما كانت معاركهم مع القوات الموالية للحكومة تشتد في مأرب، آخر معاقل السلطة في شمال اليمن، وسط ضربات جوية سعودية مكثفة لمنع سقوط المدينة بأيديهم.