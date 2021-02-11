وزير خارجية قطر: نشكر تركيا على دعمها المصالحة الخليجية

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن بلاده تشكر موقف تركيا من المصالحة الخليجية، وتثمن موقفها بالترحيب بنتائج قمة العلا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو عقب لقاء ثنائي بالدوحة.

وأشاد الوزير القطري بتميز العلاقات القطرية التركية وتطلع البلدين إلى تعزيزها وتطويرها.

وفي سياق آخر شدد آل ثاني على "أهمية انخراط الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى في حل الأزمة النووية بالطرق الدبلوماسية".

وأبدى ترحيبه بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، واصفا إياها بالعلامة الفارقة في مسيرة الشعب الليبي.

وشدد في الوقت ذاته على دعم بلاده للشعب الليبي، معبراً عن أمله في تأسيس الحكومة في أقرب وقت.