واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في موجز صحفي، إن "القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وهذا الموقف لم يتغير".

وشدد على أن عودة المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين "مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأمريكية".

وعلى صعيد آخر، أوضح برايس أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قادة الحوثيين باقية، معتبرا أنهم "سيكونون مخطئين" إذا ظنوا أن إزالتهم من قوائم الإرهاب، إن تمت، تهدف إلى استمرار عملياتهم العسكرية.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز، إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في البلاد التي مزقتها الحرب.

ووفق مراقبين، انحازت الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية إلى التحالف العسكري السعودي الإماراتي منذ 2015، لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.