السعودية تعلن تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار سعودي

أعلن التحالف السعودي، السبت، تدمير مسيرة "حوثية" مفخخة، حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي، جنوب غربي السعودية.

وقال بيان صادر عن التحالف إن قواته "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وأضاف: "تم إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وأفاد البيان بأن "المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ومنذ أيام تصاعدت حدة هجمات جماعة "الحوثي" ضد السعودية بالتزامن مع ضغوط من الأمم المتحدة، وواشنطن والاتحاد الأوروبي لوقف الحرب المتواصلة منذ نحو 7 أعوام.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

في السياق، أعلن الجيش اليمني، السبت، شن هجوم معاكس واسع، خلال الساعات الماضية، ردا على هجمات الحوثيين بجبهات هيلان والمخدرة وصرواح، بمحافظة مأرب (شرق).

وأفاد الجيش، في خبر نشره موقعه (سبتمبر نت)، أن القوات الحكومية تمكنت خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للحوثيين.

وأسفرت المواجهات بين الجانبين بتلك الجبهات عن "مصرع عدد كبير من عناصر الحوثيين، بينهم قياديون ميدانيون، أبرزهما أبو صلاح الحمزي، والنهمي الأمير الشريف"، وفق ذات المصدر.