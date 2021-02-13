العراق يعلن تلقيه دعوة للمشاركة بقمة "أستانا" المقبلة

أعلن العراق، السبت، تلقيه دعوة رسمية من روسيا، للمشاركة في القمة الـ15 لمؤتمر "مسار أستانا"، الخاص بحل الأزمة السورية، قبل 3 أيام من انعقادها.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها تسلمت من السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر، بصفة مراقب.

وأضافت الوزارة أن المؤتمر سيعقد بمدينة سوتشي الروسية، خلال الفترة ما بين 16-17 فبراير/شباط الجاري.

وأكدت "تقارب وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية، وضرورة إيجاد حل سياسي لها".

وفي 29 يناير/كانون الأول الماضي، أعلنت كل من تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة لمسار "أستانا"، عقد القمة المقبلة في 16-17 فبراير.

وأكد بيان مشترك صادر عن الدول الثلاثة، "الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، مشددا على ضرورة "احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف".

وتشهد سوريا حربا منذ عام 2011، من قبل نظام بشار الأسد والميليشيات المسلحة الموالية له، راح ضحيتها مئات الآلاف، إضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من مدنهم وقراهم.