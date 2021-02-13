تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب المقار الحكومية بمقديشو

استهدف تفجير انتحاري، السبت، نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي، في حي "ورطيغلي" وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة بسرعة فائقة اخترق حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفسه في نقطة تفتيش قرب قصر الرئاسة في حي ورطيغلي".

وتضم المنطقة الأمنية التي شهدت التفجير الانتحاري مقارا حكومية بينها وزارة الداخلية ومقر البرلمان إلى جانب القصر الرئاسي.

ولم يتبين على الفور إن كان التفجير قد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عدمه.

كما لم يصدر بيان من الحكومة الصومالية بشأن الهجوم الانتحاري، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 6:50 ت.غ.