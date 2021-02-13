واشنطن تشطب الحوثيين من "قائمة الإرهاب" وتهددهم بعقوبات

أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترفع جماعة "الحوثي" في اليمن من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الجمعة، إن الإجراء "سيكون ساري المفعول في 16 فبراير (شباط) الجاري".

وأوضح أن هذا القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

وأضاف: "لقد استمعنا لتحذيرات من الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى، وأعضاء من الحزبين في الكونغرس، وأدركنا أن هذا التصنيف (إدراج الحوثيين جماعة إرهابية) قد يكون له تأثير مدمر على وصول السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمنيين".

وشدد بلينكن، على أن قرار رفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية "يهدف إلى تأكيد أن السياسات الأمريكية لا تعرقل مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

غير أنه في المقابل، أشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.

وهدد بفرض عقوبات على "المسؤولين عن الهجمات (...) على سفن النقل التجاري في البحر الأحمر، وهجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ على السعودية".

وتعهد بلينكن أن تستمر واشنطن في مساعدة الرياض والحلفاء الخليجيين "للدفاع عن أنفسهم" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل إعلان إدارة الرئيس جو بايدن، إلغاء قرار الإدارة السابقة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، أصدر بايدن قرارا بوقف الدعم الأمريكي، لا سيما المتعلق بالتسليح، للحرب في اليمن، وتعيين مبعوث جديد من شأنه الدفع باتجاه حل دبلوماسي.