مقتل مدني وإصابة 4 في تفجير ارهابي بعفرين السورية

قُتل مدني في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة وقع ببلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا.

وقالت مصادر أمنية محلية، الأحد، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الهجوم الإرهابي.

وإلى جانب الخسائر البشرية، تسبب الهجوم في خسائر مادية في المباني المحيطة.

وفور وقوع الهجوم، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لمعالجتهم.

وأطلقت قوات الأمن تحقيقا حول الهجوم، مرجحة أن يكون تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم.

يذكر أنه تم تحرير بلدة جنديرس من العناصر الإرهابية يوم 8 مارس/ آذار 2018، في إطار عملية غصن الزيتون التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.