"الحوثيون" يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها بالسعودية

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الاثنين، استهداف مطارين سعوديين بطائرتين مسيرتين، عقب 3 أيام على استهداف مواقع عسكرية "حساسة" جنوبي المملكة.

جاء ذلك وفق بيان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عقب ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية (دون تحديد موقعها).

وأفاد البيان بـ"تنفيذ سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) هجوما جويا على مطاري جدة وأبها السعوديين صباح الإثنين بطائرتين من طراز (صماد3) و(قاصف2)".

وأوضح البيان أن "الإصابة كانت دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين". دون ذكر لوقوع ضحايا.

وحتى الساعة 12:10 ت.غ، لم تصدر السلطات السعودية أو التحالف التابع لها بيانا بشأن ما ذكره الحوثيون.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مواقع عسكرية "حساسة" جنوبي السعودية، وغداة ذلك أعلن التحالف العربي، تدمير مسيّرة "حوثية" مفخخة، حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي، جنوب غربي السعودية.