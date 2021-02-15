سلاح الجو الإسرائيلي يطلق مناورات مفاجئة على الحدود الشمالية

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي تمرينا مفاجئا يحاكي فيه "سيناريوهات قتالية"، على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وفق ما قال متحدث عسكري إسرائيلي.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، الاثنين، إن "التمرين المفاجئ يأتي لفحص جاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو، في مواجهة أي سيناريو قتالي، على الجبهة الشمالية".

وأشار أدرعي إلى أن التمرين الذي يتم تحت اسم "وردة الجليل"، بدأ أمس الأحد، ويستمر حتى يوم الأربعاء.

وقال "دخل التمرين حيز التنفيذ أمس الأحد، وستُسمع حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في أرجاء الدولة، بالإضافة إلى أصوات دوي انفجارات، ومن المتوقع أن ينتهي التمرين يوم الأربعاء".

وأضاف "يحاكي التمرين سيناريوهات قتالية، في الجبهة الشمالية، وستتدرب كافة التشكيلات التابعة لسلاح الجو على مهماتها الاساسية، ومنها الحفاظ على التفوق الجوي، إضافة إلى المهمات الهجومية ورصد المعلومات".

وتابع أدرعي "كما سيتم فحص مسارات التخطيط، والتحكم والتنفيذ، وكل ما يتعلق بالقدرات اللوجيستية والتكنولوجية، مع التركيز على حرية التحرك الجوي، واستمرارية العمل الكاملة لسلاح الجو".