صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري قرب دمشق

أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" الاثنين بأن الدفاعات الجوية تصدت ليلاً لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، ضد بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مسجلاً يظهر لحظة انفجار صاروخ دفاع جوي قرب منطقة سكنية، أثناء محاولة قوات النظام التصدي للغارات الإسرائيلية.

واستهدف الهجوم مقر قيادة "الفرقة الأولى" في منطقة "الكسوة" بريف دمشق الغربي بثلاث غارات، وقاعدة دفاع جوي في محيط قرية "البجاع" قرب طريق "دمشق - بيروت" القديم، وفقاً لما ذكرت مواقع إخبارية محلية.

وكثفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل أسابيع أنه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.