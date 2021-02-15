مقتل مدني في هجوم لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" على "الباب" شمالي سوريا

قتل مدني وأصيب آخر في هجوم بقذائف الهاون شنه إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على منطقة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية محلية، الإثنين، أن عناصر التنظيم الإرهابي الذين يحتلون منطقة منبج، استهدفوا قريتي "أم عدسة" و"سكرية" شرق مدينة الباب، بقذائف الهاون.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر في قرية "أم عدسة"، وفق معلومات أولية.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" اتخاذ منطقة منبج التي يحتلها، قاعدة لهجماته الإرهابية، ضد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وكان يتعين على الإرهابيين الانسحاب من منبج بموجب الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وفي 8 فبراير/شباط الحالي، أسفر هجوم شنه التنظيم على مدينة الباب بالقذائف الصاروخية عن إصابة 9 مدنيين بينهم 3 أطفال.