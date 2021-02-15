هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بمطار أربيل

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين، بسقوط صاروخين داخل مطار أربيل الدولي، حيث توجد قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن "صاروخين سقطا داخل مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان، فيما عبر صاروخ آخر من فوق أجواء المطار".

وأضاف أن "الخسائر لم تتضح على الفور".

وقال شهود عيان إن "صاروخاً سقط في حي بختياري السكني على مقربة من المطار"، دون معرفة الخسائر.

وهذا ثاني هجوم من نوعه، إذ استهدف مجهولون المطار في سبتمبر/ أيلول الماضي بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.

واتهمت سلطات الإقليم، فصائل الحشد الشعبي، بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي، آنذاك، على اعتبار انها انطلقت من سهل نينوى شمالي البلاد حيث تنتشر فصائل الحشد.