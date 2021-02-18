العراق يؤكد على تمسكه بوحدة الأراضي السورية

أكدت وزارة الخارجية العراقية على موقفها حيال الأوضاع في سوريا، وأن العراق يقف مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وعودة اللاجئين إليها.

جاء ذلك في بيان للخارجية الخميس، بعد انتهاء اجتماعات "أستانة 15" التي انعقدت في مدينة سوتشي الروسية، يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري.

وأفاد البيان بـ"مشاركة سفير العراق لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني بصفة مراقب دولي، في اجتماعات أستانة 15 في مدينة سوتشي الروسية، برعاية الدول الضامنة لحل الأزمة السورية".

وأوضح ممثل العراق أن موقف بلاده "يتمثل في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية وعودة اللاجئين إليها".

وأجرى الحسيني "لقاءات مع وفود سوريا وتركيا وإيران والأردن والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، والمبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف"، بحسب البيان ذاته.

وقبل 3 أسابيع، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة لمسار "أستانة"، عقد اجتماعات يومي 16 و17 فبراير الجاري.

والأربعاء، اختتمت في مدينة سوتشي الروسية اجتماعات "أستانة 15"، حيث أكد البيان الختامي ضرورة العمل على ترسيخ التهدئة في إدلب، والدفع بالعملية الدستورية.