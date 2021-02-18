دعوات للسعودية للإفراج عن ممثل حركة حماس السابق المعتقل لديها

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السعودية إلى الإفراج عن أحد قادة الحركة المعتقلين في الرياض منذ عام 2019، نظرا لتدهور "حالته الصحية".

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "تلقينا بقلق بالغ، التقرير الصادر أمس (الأربعاء) عن منظمة العفو الدولية، عن الوضع الصحي للدكتور محمد الخضري، ممثل حركة حماس السابق في المملكة العربية السعودية المعتقل منذ عام 2019".

وأضافت الحركة إن الخضري "يعاني من مشاكل صحية كثيرة، ووضعه -كما أوضحت أمنستي- يتدهور بشكل متواصل، وفقد القدرة على تناول الطعام مباشرة".

وطالبت حماس السلطات السعودية بالإفراج "العاجل" عن الخضري ونجله "هاني"، وجميع المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت رسالة، الأربعاء، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعته فيها للإفراج عن القيادي الخضري، نظرا لتدهور صحته.

ولم يصدر على الفور، تعليق من الرياض بشأن دعوة المنظمة الحقوقية.

وقالت المنظمة: "الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري الفلسطيني الجنسية والمعتقل في السعودية، تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة".

وجاء في التقرير أن "الدكتور الخضري (83 عاما) خضع لعملية جراحية وكان يعالج من سرطان البروتستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا وابنه الدكتور هاني الخضري، في 4 أبريل / نيسان 2019".

وحسب "أمنستي"، فإنه "في 8 مارس/آذار 2020، وُجهت إلى الرجلين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة تهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي-من الواضح أنه حركة حماس- كجزء من محاكمة جماعية لـ 68 فردا".

ودعت "أمنستي" الملك السعودي إلى "ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها من الصحة ضد الخضري ونجله وإطلاق سراحهما".

وأعلنت حركة حماس في سبتمبر/ أيلول 2019 أن السعودية اعتقلت الخضري ونجله ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو إيضاحات.