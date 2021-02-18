عفرين.. قصف إرهابي لتنظيم بي كا كا يوقع إصابات في المدنيين

استهدفت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية مدينة عفرين، شمالي سوريا، بقصف صاروخي أدى إلى إصابة 10 مدنيين، مساء الأربعاء.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني لمراسل الأناضول أن مصدر القصف هم عناصر المنظمة المتمركزين في مدينة تل رفعت جنوب مدينة عفرين، حيث أطلقوا 6 صواريخ استهدفت وسط المدينة.

فيما ذكرت مصادر طبية أن 10 مدنيين أصيبوا في القصف، بينهم 6 أطفال.

كما تسبب القصف بأضرار مادية في بعض المنازل، حسب ذات المصدر.

يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية غصن الزيتون التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

فيما تواصل منظمة "ي ب ك" الإرهابية اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لإطلاق هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.