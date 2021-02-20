إيران تغلق 7 معابر حدودية مع العراق أمام المسافرين

أغلقت إيران سبعة معابر حدودية مع العراق أمام رحلات المسافرين، وذلك لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، السبت، عن "مسعود بهرام نجاد" المتحدث باسم مركز مكافحة كورونا في محافظة كرمنشاه، (غرب)، إنهم لم يرصدوا السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المحافظة، إلا أنهم اتخذوا قراراً بغلق المعابر الحدودية مع العراق وذلك في إطار التدابير الاحترازية.

وقال :"سيتم إغلاق معابر برويزخان، وخسروي، وسومار، وشيخ صالح، و شوشمي أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر".

وأضاف أن الأنشطة التجارية ستتواصل في المعابر المذكورة، وسط مراقبة شديدة من قبل الفرق الصحية.

ومن جهة أخرى أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة خوزستان (جنوب) أنه تم إغلاق معبري شلامجة وجذابة، أمام حركة المسافرين اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع.

والخميس أعلن "قاسم سليماني دشتكي" محافظ خوزستان الإيرانية، أنهم رصدوا السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المحافظة، ومصدرها العراق.