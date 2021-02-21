إسرائيل تمول لقاحات للنظام السوري كجزء من صفقة تبادل أسرى

دفعت إسرائيل لروسيا 1.2 مليون دولار لتزويد النظام السوري بجرعات لقاح فيروس كورونا في إطار صفقة تضمن إطلاق سراح فتاة إسرائيلية احتجزت في دمشق، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولا تزال شروط المقايضة السرية التي رعتها موسكو بين إسرائيل والنظام السوري غامضة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متحدثا في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الصفقة "لا تشمل لقاحاً إسرائيلياً واحداً". لكنه لم يتطرق إلى مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد دفعت مقابل اللقاحات الروسية، وقال إن روسيا أصرت على الحفاظ على سرية تفاصيل المقايضة. وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق.

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بوساطة روسية لإعادة شابة عبرت الحدود إلى سوريا المجاورة في وقت سابق من هذا الشهر.

في المقابل، قالت إسرائيل إنها أطلقت سراح اثنين من رعاة الأغنام السوريين دخلا الأراضي الإسرائيلية.

في إطار تبادل الأسرى بوساطة موسكو، دفعت إسرائيل لروسيا لتزويد سوريا بعدد غير معلوم من جرعات لقاح سبوتنيك في، بحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الذي مول تطوير لقاح "سبوتنيك في"، قد قال في نوفمبر / تشرين الثاني إن الجرعة الواحدة سوف تتكلف أقل من 10 دولارات في الأسواق الدولية.