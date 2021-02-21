بغداد والناتو يبحثان توسيع مهمة الحلف في العراق

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، وقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد الفريق بيير أولسن، توسيع مهمة الحلف.

وقال الأعرجي، خلال لقاء بين الجانبين ببغداد وفق بيان لمكتبه: إن "القوات العراقية اكتسبت خبرات كبيرة من خلال القتال (ضد داعش)، إلا أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف، وبغداد حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي".

وأشار أن "العراق ليس جزءا من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، كم أنه يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن".

من جانبه، قال أولسن، إن "وجود البعثة (الناتو) جاء بطلب من الحكومة العراقية، وإن أي توسيع للمهام سيكون بناء على طلبها أيضا".

وتابع أن "بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف"، وفق البيان.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الحلف قرر زيادة أفراد بعثته في العراق من 500 إلى 4 آلاف عنصر، ما يمثل زيادة بثمانية أضعاف، دون ذكر توقيت ذلك.