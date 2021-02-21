سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة تضم أمريكيين بالعراق دون إصابات

أعلنت السلطات العراقية، السبت، سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة جوية شمالي البلاد، دون وقوع إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع )، في بيان، إن "4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة "بلد" الجوية ضمن محافظة صلاح الدين (شمال) دون خسائر تذكر".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري عراقي قوله إن قاعدة "بلد"، التي طالها الهجوم، تضم خبراء أمريكيين ومقاتلات "F16" عراقية.

ولم تتبّن أي جهة مسلحة مسؤولية الهجوم حتى الساعة 21:00 ت.غ.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية، بخروج القوات الأمريكية استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.