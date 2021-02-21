نجاة وزير الداخلية الليبي باشاغا من محاولة اغتيال

نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الأحد، من محاولة اغتيال إثر هجوم مسلح استهدف موكبه في منطقة "جنزور" غربي طرابلس.

وأفاد مصدر أمني في شرطة طرابلس، أن "موكب باشاغا تعرض لإطلاق النار أثناء عودته من مقر المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بجنزور إلى مكان إقامته بقرية بلم سيتي في المنطقة ذاتها".

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام "نجاة الوزير من الهجوم وعدم تعرضه لأي إصابات".

وأوضح أن المسلحين كانوا على متن سيارة، إلا أنه لم يوضح عددهم.

وأشار إلى أن "أفراد الحماية التابعين للموكب تعاملوا مع النيران لأكثر من ربع ساعة".

ولفت المصدر إلى أن "أفراد الحماية تمكنوا من القضاء على أحد المهاجمين، والقبض على اثنين آخرين".

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة أحد عناصر حماية موكب الوزير، دون تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة (14:50 تغ)، لم تصدر السلطات الليبية بيانا بشأن الحادث.