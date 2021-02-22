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الجيش الإسرائيلي "يحبط نشاطًا بحريًا" قبالة سواحل قطاع غزة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.02.2021 13:00
آخر تحديث في 22.02.2021 13:01
منظر عام لشاطئ غزة الفرنسية منظر عام لشاطئ غزة (الفرنسية)

قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، اليوم، "نشاطًا بحريًا" في عرض البحر المتوسط، قبالة شاطئ قطاع غزة، كان يمثل "تهديدًا محتملًا" على قطع بحرية تابعة له، دون أن يكشف عن ماهيته.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "رصدت قوات بحرية في وقت سابق، صباح اليوم، نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة، شكّل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات بإحباطه".

ولم يكشف الجيش، مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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