الجيش الإسرائيلي "يحبط نشاطًا بحريًا" قبالة سواحل قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، اليوم، "نشاطًا بحريًا" في عرض البحر المتوسط، قبالة شاطئ قطاع غزة، كان يمثل "تهديدًا محتملًا" على قطع بحرية تابعة له، دون أن يكشف عن ماهيته.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "رصدت قوات بحرية في وقت سابق، صباح اليوم، نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة، شكّل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات بإحباطه".

ولم يكشف الجيش، مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.