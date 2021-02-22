هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد ولا خسائر بشرية

ضربت ثلاثة صواريخ المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد اليوم الاثنين دون أن تقع أي خسائر بشرية، وفق ما قال الجيش العراقي في بيان. وأوضح مسؤولا أمن أن الهدف كان السفارة الأمريكية.

وأضاف المسؤولان العراقيان كما نقلت عنهما وكالة أسوشييتد برس أن أحد الصواريخ سقط في محيط مجمع السفارة الأمريكية مترامي الأطراف بينما سقط آخر في حي الحارثية السكني خارج المنطقة الخضراء.

وبحسب بيان الجيش، فإن الصواريخ انطلقت من منطقة السلام ببغداد. وجاء في البيان أنه لم يقع أي ضحايا كما أن التحقيق ما زال مستمرا.

ووقع ضرر مادي بسيط، كما تضررت مركبة. وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية فضلا عن مقر الحكومة العراقية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

يعد هذا ثالث هجوم على الوجود الأمريكي في العراق خلال أسبوع. فقد قتل متعاقد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كما أصيب مدنيون في هجوم صاروخي أمام مطار أربيل الدولي الثلاثاء الماضي. وأعلنت جماعة مسلحة شيعية غير معروفة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء.

والسبت، أصابت صواريخ موظفين يعملون لصالح شركة دفاع أمريكية في قاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين.