بمشاركة أمريكية.. "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقسم دير الزور إلى "كانتونات"

قسم تنظيم "ي ب ك-بي كا كا" الإرهابي الأجزاء الواقعة تحت سيطرته من محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية شرقي سوريا إلى كانتونات أسوة ببقية المناطق التييحتلها في البلاد.

وخلال السنوات الماضية، قسم التنظيم المناطق العربية التي يحتلها إلى مقاطعات، وجزأ المقاطعات إلى كانتونات؛ لتأكيد سيطرته عليها والتفرد بإداراتها وفرض أيديولوجيته عليها في الإدارة والحكم.

وأفادت مصادر محلية الثلاثاء، أن اجتماعا جرى أمس الإثنين في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ضم ضباطا من الجيش الأمريكي، وممثلين عما يسمى "المجالس المحلية" للبلدات الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأفضى الاجتماع، حسب المصادر، إلى الاتفاق على تقسيم المناطق الواقعة تحت سيطرة ا التنظيم في محافظة دير الزور إلى كانتونات تحت مسمى "مجالس مناطق".

وحسب الاتفاق، تمت تسمية المنطقة الممتدة من بلدة أبو حمام إلى بلدة الباغوز بـ"مجلس المنطقة الشرقية" والمنطقة الممتدة بين بلدتي البصيرة والطيانة بـ"مجلس المنطقة الوسطى".

كما جرى تسمية المنطقة بين بلدتي الصور والبصيرة بـ"مجلس المنطقة الشمالية"، والمنطقة التي تضم بلدات الريف الغربي بـ"مجلس المنطقة الغربية".

ولفتت المصادر إلى أنه تم تعيين عناصر من التنظيم ومقربين منه لإدارة تلك المناطق (الكانتونات)؛ حيث جرى تحديد أسماءهم مسبقا من قبل التنظيم.

ويسيطر التنظيم الإرهابي على أجزاء واسعة من ريف دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات، وهي أغنى مناطق سوريا بالنفط حيث تتواجد فيها أكبر حقول الخام بالبلاد.