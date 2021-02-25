سي إن إن تكشف أسراراً جديدة حول علاقة فريق اغتيال خاشقجي بمحمد بن سلمان

كشفت وثائق سرية أن الفريق الذي قام بتصفية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده عام 2018، انتقل عبر طائرتين تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد، محمد بن سلمان.

جاء ذلك في خبر نشره، الأربعاء، الموقع الإخباري الأمريكي "سي إن إن"، استنادًا كما يقول إلى وثائق جديدة قدمت لمحكمة منطقة واشنطن تحت عنوان "سري للغاية".

وأشار المصدر أن تلك الوثائق قدمت إلى المحكمة المذكورة كجزء من دعوى رفعها في أغسطس/آب الماضي ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجابري الموجود بكندا، ضد ولي العهد بن سلمان.

وكان الجابري الذي يعتقد أنه يقيم حاليًا بتورنتو الكندية، قد اتهم ولي العهد السعودي في وقت سابق بإرسال فريق إلى كندا لقتله بنفس طريقة خاشقجي.

وأوضح الخبر أن الطائرتين اللتين أحضرتا فريق اغتيال خاشقجي المكون من 15 عنصرًا لتركيا يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2018 تعودان ملكيتهما لشركة تسمى "Sky Prime Aviation"، وأن هذه الشركة تم نقلها في ديسمبر/كانون أول 2017 لصندوق الثروة السيادي بالمملكة الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار.

ولفت الخبر إلى أن الأدلة الموجودة بالوثيقة ذات الصلة وضحت مسارًا جديدًا بخصوص صلة ابن سلمان بمقتل الصحفي خاشقجي.

تجدر الإشارة أنه في أعقاب مقتل خاشقجي، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، خبرًا مصدره أشخاص على اطلاع بالأحداث، ذكرت فيه أن طائرات "غولف ستريم" التي أقلت فريق الاغتيال، خاصة بشركة تابعة لمحمد بن سلمان.