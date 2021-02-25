في بادرة حسن نية.. حماس تفرج عن 45 سجينا من فتح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، الإفراج عن 45 سجينا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وقالت الوزارة التي تديرها حركة "حماس"، إن المفرج عنهم كانوا موقوفون على "خلفية قضايا جنائية أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

وأضاف البيان "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ وتم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم".

وكان محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، طالب حركة "حماس"، الاثنين الماضي، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها".

فيما أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت الماضي، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.