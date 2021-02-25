ولي عهد البحرين يجدد دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة

جدّد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الخميس، دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المنامة.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان مكتوب إن الدعوة جاءت في محادثة هاتفية بين المسؤولَين.

وذكر البيان أن ولي العهد البحريني، جدد دعوته لنتنياهو بزيارة "المنامة"، مضيفا "تم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة، وفقا لوضع تفشي (جائحة) كورونا".

وقال البيان إن آل خليفة، أبلغ نتنياهو أن البحرين معنية بالانضمام إلى "الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى".

من ناحيتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن نتنياهو وآل خليفة، أكدا في المحادثة الهاتفية بينهما، على "أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى لإطلاق مفاوضات مع إيران، بشأن العودة للاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها ترغب في توسيعه ليشمل برنامج طهران الصاروخي، وتدخلاتها في دول المنطقة.

وكان نتنياهو، قد أرجأ مرتين على الأقل، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، زيارة يخطط لها إلى الإمارات والبحرين، بسبب قيود جائحة فيروس كورونا.